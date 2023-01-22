Іспанія

Дивіться голи та найкращі моменти матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 21 січня, о 19:30.

У матчі 18 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко впевнено переграв Реал Вальядолід із рахунком 3:0. Голами у складі "кольчонерос" відзначилися Альваро Мората, Антуан Грізманн та Маріо Ермосо. На рахунку француза — гол і гольова передача.

Відзначимо, що цей поєдинок став дебютним у складі "матрацників" та нідерландського нападника Мемфіса Депая, який з'явився на полі на 75 хвилині.

Відео голів та огляд матчу:

Атлетіко — Реал Вальядолід — 3:0

Голи: Мората, 18, Грізманн, 23, Ермосо, 28

Атлетіко: Облак — Моліна, Вітсель, Ермосо, Мандава — Коке (Сауль, 75) — Льоренте (Де Пауль, 56), Грізманн (Карраско, 56), Лемар (Кондогбія, 59), Корреа — Мората (Депай, 75)

Вальядолід: Масіп — Торрес, Ель Ямік, Санчес (Роса, 69) — Македа (Фреснеді, 60), Агуадо, Перес (Гвардіола, 75), Оласа (Плата, 60) — Плано — Леон (Меса, 75), Вайссман

Попердження: Мандава.