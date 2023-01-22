Іспанія

Форвард прокоментував дебют у новій команді.

Нідерландський нападник Мемфіс Депай відзначив поточне зимнє трансферне вікно переходом до мадридського Атлетіко з каталонської Барселони, і при цьому вже встиг дебютувати за нову команду в переможному домашньому для неї матчі вісімнадцятого туру іспанської Ла Ліги проти Вальядоліда.

Атлетіко — Реал Вальядолід 3:0 Відео голів та огляд матчу 21.01.2023

Після завершення гри новачок "матрацників" у своїх соціальних мережах залишив відгук стосовно першого матчу в новому клубі.

"Мій новий дім! Я дуже радий приєднатися до цього чудового клубу та дебютувати сьогодні.

Я відчуваю, що разом ми можемо досягти великих результатів у цьому сезоні. Давайте боротись!

І, безперечно, особлива подяка всім прихильникам за теплий прийом, давайте досягати більшого разом!", — заявив нідерландський виконавець.

У поточному сезоні на рахунку Депая п’ять матчів та один забитий м’яч.