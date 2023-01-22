Іспанія

Керманич Барселони прокоментував судову справу проти його колишнього одноклубника.

Бразильський фланговий захисник Даніель Алвес мав можливість спокійно догравати свою видовищну професійну кар’єру в складі мексиканського Пумас, однак під час святкування нового року став учасником інциденту зі зґвалтуванням дівчини, через що проти нього наразі відкрито судовий позов.

Пумас уже встигли оголосити про завершення співпраці з футболістом, чий вчинок може кинути тінь на репутацію клубу, тоді як, наприклад, колишні партнери Алвеса за командами, де він мав нагоду грати впродовж власної кар’єри, досі не можуть повірити в те, що сталось.

Зокрема, головний тренер каталонської Барселони Хаві в своєму останньому інтерв’ю відповів на питання журналістів із цього приводу.

"Важко коментувати таку ситуацію. Я здивований і шокований. Це щось за межею сприйняття.

У будь-якому випадку, справедливий вирок суду має зняти всі питання. Яким би це рішення не було, подібні моменти ми не можемо замовчувати.

Зізнаюсь, мені дуже болить за свого товариша. Я не знаю, що тут ще можна додати", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що постраждала дівчина нещодавно також додала шокуючі подробиці події.