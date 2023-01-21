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Короткотривалими виявились відносини мексиканців та гравця збірної Бразилії.

Напередодні стала відома шокуюча новина про те, що одного з найбільш титулованих футболістів світу, бразильського захисника Даніеля Алвеса було взято під варту до проведення судового засідання в справі про сексуальне насильство.

Це рішення призвело до реакції на той момент поточного клубу 37-річного виконавцем, мексиканського Пумас, який вирішив розірвати відносини зі своїм гравцем.

"Із огляду на інформацію, яка була опублікована сьогодні, щодо судового процесу, який було розпочато проти футболіста Даніеля Алвеса, через що його було затримано в Іспанії, ми вирішили повідомити наступне:

Клуб Пумас ухвалив рішення від сьогодні розірвати трудовий контракт із гравцем Даніелем Алвесом з поважної причини.

Цим рішенням Клуб підтверджує своє зобов’язання не толерувати дії будь-якого члена нашого колективу, який би статус вони не мали, що суперечать духу команди та її цінностям.

Клуб Універсідад Насьональ Пумас є установою, яка сприяє повазі, чесній, гідній та професійній поведінці своїх гравців на полі та поза ним, оскільки вони є прикладом для наслідування в суспільстві, у Мексиці та будь-де у світі.

Ми не можемо дозволити собі терпіти поведінку однієї особи, що завдає шкоди нашій філософії роботи, яка була прикладом для інших протягом усієї нашої історії, відносно підготовки та розвитку молодих спортсменів у нашій країні", — ідеться в заяві мексиканського клубу.

За пів року в Пумас Даніель Алвес устиг зіграти 13 матчів та зробити п’ять гольових передач.