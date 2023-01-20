Бразилия

Схоже, футболісту дійсно загрожує в'язниця.

Напередодні ми писали про те, що Дані Алвеса звинувачують у зґвалтуванні. Футболіст вже представ у суді, який заарештував його без права внесення застави.

Дівчина, яка написала на футболіста заяву у поліцію, розповіла нові подробиці інциденту, який відбувся 30 грудня у нічному клубі Барселони.

За її словами її з подругами покликали за VIP-столик, де футболіст відпочивав зі своїми друзями. Бразилець не став гаяти час та почав фліртувати з ними трьома і вирішив, що може почати їх чіпати.

Також потерпіла настояла, що футболіст покликав її до туалету, і, незважаючи на опір, змушував робити йому мінет, повалив на підлогу і вдарив, примушуючи до сексу. Про це повідомляє El Periodico.

Алвес певний час буде сидіти за ґратами, поки справа триває. Експерти повинні також вияснити правдивість свідчень дівчини.