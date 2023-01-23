Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 22 січня 2023 року, 22:00.

Пізня гра в Більбао, де місцевий Атлетік в El Clasico приймав мадридський Реал, завершувала недільну програму вісімнадцятого туру іспанської Ла Лізі.

Непоступливі господарі поля посеред першого тайму пропустили в свої ворота результативний постріл Каріма Бензема, так і не зумівши отримати користь із доволі непоганого відтинку матчу до цього у власному виконанні.

"Леви" намагались вирівняти гру після перерви, проте цього разу вже команді Карло Анчелотті вдавалось стримувати їхній тиск, і зрештою Реал добив суперників за рахунок пізнього голу Тоні Крооса.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетік — Реал в Ла Лізі:

Атлетік — Реал 0:2

Голи: Бензема, 24, Кроос, 90

Атлетік: Сімон — Де Маркос (Лєкуе, 76), Паредес, Вівіан, Берчіче — Саррага (Еррера, 67), Весга (Гарсія, 86) — Н. Вільямс, Сансет (Муніаін, 67), Беренгер (Гурузета, 67) — І. Вільямс

Реал: Куртуа — Начо, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Камавінга, Себальйос (Кроос, 85) — Асенсіо (Модрич, 73), Бензема, Вінісіус Жуніор (Родріго, 83)

Попередження: Берчіче, Вівіан, Еррера — Камавінга, Вінісіус Жуніор.