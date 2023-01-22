Іспанія

Мадридці не відпускають Барселону далеко.

У матчі 18 туру іспанської Ла Ліги на мадридський Реал чекав один із найпринциповіших виїздів — у гості до Країни Басків, де на "галактікос" чекав місцевий Атлетік.

Втім, навіть попри непогану гру підопічних Ернесто Вальверде в атаці, великих проблем у команди Карло Анчелотті не було. У середині першого тайму точним ударом відзначився Карім Бензема, який тим самим ще раз увійшов до історії, а наприкінці зустрічі свою роль зіграли вдалі заміни італійського фахівця — Родріго віддав, а Кроос красиво забив.

За підсумками гри "вершкові" закріпилися на другому місці у таблиці. До Барселони столичній команді — три пункти. Клуб із Більбао у свою чергу опустився на восьму сходинку.

Атлетік — Реал — 0:2

Голи: Бензема, 24, Кроос, 90

Атлетік: Сімон — Де Маркос (Лєкуе, 76), Паредес, Вівіан, Берчіче — Саррага (Еррера, 67), Весга (Гарсія, 86) — Н. Вільямс, Сансет (Муніаін, 67), Беренгер (Гурузета, 67) — І. Вільямс

Реал: Куртуа — Начо, Мілітао, Рюдігер, Менді — Вальверде, Камавінга, Себальйос (Кроос, 85) — Асенсіо (Модрич, 73), Бензема, Вінісіус Жуніор (Родріго, 83)

Попередження: Берчіче, Вівіан, Еррера — Камавінга, Вінісіус Жуніор.