Іспанія

Також винуватцям призначено штраф у розмірі 400 тисяч євро.

Півзахисник Луго Хаві Торрес, який раніше виступав за Барселону, одержав тюремний термін за участь у договірних матчах у справі Осасуни. Про це повідомляє Marca.

За підсумками Верховного трибуналу Торрес та ще один колишній гравець Бетіса Антоніо Амайя отримали 10 місяців в'язниці та штраф у розмірі 400 тисяч євро.

Також протягом 22 місяців їм заборонено займатися будь-якою футбольною діяльністю.

Крім них тюремні терміни отримали колишній головний тренер Осасуни Анхел Віскай, президент клубу Мігель Арчанко, члени керівництва з фінансів та два агенти з нерухомості.

Нагадаємо, у сезоні-2013/14 Арчанко домовився з Амайєю та Торресом про те, щоб Осасуна обіграла Бетіс в обмін на 250 тисяч євро. Тоді Осасуна виборювала збереження місця в іспанській Ла Лізі.