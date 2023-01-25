Іспанія

Наставник дав свій коментар щодо бразильця.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що Вінісіус Жуніор не боїться вступати у боротьбу, але його мають захищати.

"Вінісіус не побоюється вступати в єдиноборства і грати на повну силу через можливі картки від суддів. Він у чудовій формі, і його ментальний стан має ключове значення.

Ми маємо захищати його. Думаю, що футболу потрібен хтось на кшталт Вінісіуса. Я бачу, що він мотивований та зосереджений. Він не скаржиться", — наводить слова Карло Анчелотті Mundo Deportivo.

Цього сезону 22-річний футболіст взяв участь у 17 матчах іспанської Прімери, забив шість голів і віддав три результативні передачі.