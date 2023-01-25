Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку Іспанії, у якому зіграють каталонська Барселона та Реал Сосьєдад.

Каталонська Барселона та баскський Реал Сосьєдад зіграють на Камп Ноу в чвертьфінальному матчі Кубка Іспанії.

Хаві, після перемоги над Хетафе (1:0), вирішив використати з перших хвилин Кунде до правого флангу захисту, тоді як у центр оборони повернувся Араухо. Де Йонг зіграє в трикутнику в центрі поля, а Педрі перейде на лівий фланг атаки, тоді як у центрі нападу зіграє Левандовські.

Іманол Альгуасіль, на тлі перемоги над Райо Вальєкано (2:0), залучив до стартового складу Субіменді до опорної зони, тоді як Оярсабаль зіграє під парою нападників Серлот — Кубо.

Барселона: тер Штеген — Кунде, Крістенсен, Араухо, Бальде — Гаві, Бускетс, де Йонг — Дембеле, Левандовські, Педрі.

Запасні: Пенья, Тенас, Бельєрін, Фаті, Торрес, Алонсо, Альба, Кесс’є, Роберто, Рафінья, Гарсія.



Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо, Субельдія, Ле Норман, Ріко — Субіменді — Мендес, Марін — Оярсабаль — Серлот, Кубо.

Запасні: Субіаурре, Ільярраменді, Барренечеа, Фернандес, А. Муньйос, Наварро, Туррьєнтес, Мартін, Сарате, Оласагасті.



Гра Барселона — Реал Сосьєдад почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.