Левантійці можуть підсилитися гравцем мадридського Атлетіко.
Сауль Ньїгес - Getty Images
27 січня 2023, 17:30
Валенсії зараз відчайдушно потрібен півзахисник, принаймні за словами Дженнаро Гаттузо, і, схоже, вони будуть спробувати підписати іспанського гравця Сауля Ньїгеса до кінця трансферного вікна.
Півзахисник мадридського Атлетіко не входить у плани Дієго Сімеоне, і не входив у них з тих пір, як він перейшов в оренду в Челсі. У цьому сезоні Сауль провів 21 матч, але в сумі це всього 835 хвилин і одна результативна передача.
За інформацією Relevo, Валенсія прагне взяти його в оренду на 18 місяців. Обидва клуби спробують домовитися про скорочення зарплатні іспанського гравця.
Валенсія хоче заспокоїти розчарованого Гаттузо, який просив півзахисника попередній місяць, і відвернути увагу розлючених уболівальників від того, що, схоже, це буде ще один посередній сезон.
Наразі клуб знаходиться лише на 12-ій позиції у турнірній таблиці.