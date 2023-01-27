Іспанія

Левантійці можуть підсилитися гравцем мадридського Атлетіко.

Валенсії зараз відчайдушно потрібен півзахисник, принаймні за словами Дженнаро Гаттузо, і, схоже, вони будуть спробувати підписати іспанського гравця Сауля Ньїгеса до кінця трансферного вікна.

Півзахисник мадридського Атлетіко не входить у плани Дієго Сімеоне, і не входив у них з тих пір, як він перейшов в оренду в Челсі. У цьому сезоні Сауль провів 21 матч, але в сумі це всього 835 хвилин і одна результативна передача.

За інформацією Relevo, Валенсія прагне взяти його в оренду на 18 місяців. Обидва клуби спробують домовитися про скорочення зарплатні іспанського гравця.

Валенсія хоче заспокоїти розчарованого Гаттузо, який просив півзахисника попередній місяць, і відвернути увагу розлючених уболівальників від того, що, схоже, це буде ще один посередній сезон.

Наразі клуб знаходиться лише на 12-ій позиції у турнірній таблиці.