Іспанія

Гол Сауля на 74-й хвилині приніс до активу "матрацників" непрості три очки.

Завершився поєдинок 19-го туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський Атлетіко вирушив у гості до Осасуни.

Більшість поєдинку командам не вдавалося реалізувати свої моменти, поки на 74-й хвилині півзахисник "матрацників" Сауль не відкрив рахунок у матчі.

Цей гол став єдиним за підсумками цього протистояння і приніс до активу команди Дієго Сімеоне непрості три очки.

Осасуна — Атлетіко 0:1

Гол: Сауль, 74

Осасуна: Айтор Фернандес — Дієго Морено (Кіке, 78), Арідане, Давід Гарсія, Ману Санчес — Ібаньєс (Будимір, 60), Торро, Мой Гомес — Рубен Гарсія (Монкайола, 60), Авіла (Брашанац, 60), Абде (Барха, 78)

Атлетіко: Облак – Моліна, Хіменес, Ермосо, Рейнілду – де Пауль (Вітсель, 87), Коке (Кондогб'я, 87), Барріос (Сауль, 65), Лемар (Карраско, 46) – Грізманн, Корреа (Мората, 65)

Попередження: Брашанац