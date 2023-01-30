Іспанія

Талановитий виконавець напрошується на зміну клубу.

На базі молодіжної команди каталонської Барселони свого часу не побачили великого потенціалу в іспанському фланговому захиснику Арнау Мартінесі Лопесі, тому в зовсім юному віці цей футболіст долучився до ще одної відомої команди з цього географічного регіону — Жирони та в підсумку дебютував у її складі в Ла Лізі в минулому сезоні.

Власне на рівні "еліти" талант 19-річного футболіста й став помітним на широкий загал. Зокрема, для його фактично рідної команди.

Зрештою, Хаві долучив лідера Жирони до переліку потенційних трансферів своєї команди під час наступного літнього вікна, однак, згідно з повідомленнями місцевої преси, Барселона буде не єдиною командою, що претендуватиме на футболіста в цей час.

Англійський Манчестер Сіті готовий перевершити пропозицію "блаугранас" у 20 млн євро, і має при цьому великі шанси на підписання іспанського виконавця, оскільки, як відомо, Жирона належить до міжнародного концерну City Group.

У поточному сезоні Арнау за 18 матчів зробив одну гольову передачу та двічі вразив чужі ворота.