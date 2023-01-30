Іспанія

Гравець не сподобався клубу за пів року перебування в Іспанії.

Турецький атакувальний півзахисник Емре Демір минулим літом зазнав карколомного ривку в своїй професійній кар’єрі, коли його запросили до другої команди каталонської Барселони з Кайсеріспор.

Однак за пів року перебування в складі молодіжної команди "блаугранас" продемонструвати свої здібності належним чином у нього так і не вийшло.

У підсумку, після появи в двох іграх на рівні молодіжної першості (24 хвилини), 19-річний виконавець буде змушений повернутись на батьківщину за підсумками поточного трансферного вікна.

Барселона заплатила за Деміра свого часу 2 млн євро, проте цього разу віддасть його Фенербахче без будь-якої компенсації.

Контракт із "канарками" футболіст підпише строком до 2027 року.