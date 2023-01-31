"Жовта субмарина" програла на своєму полі.
Вільярреал - Райо Вальєкано, getty images
31 січня 2023, 00:08
Вільярреал в рамках поєдинку дев'ятнадцятого туру чемпіонату Іспанії приймав на своєму полі Райо Вальєкано та поступився.
Долю зустрічі вирішив точний результативний удар Камельо в середині другої половини після передачі Трехо.
Вільярреал - Райо Вальєкано 0:1
Гол: Камельо, 70
Вільярреал: Йоргенсен — Морено (Мохіка 85), Куенка, Альбіоль, Фойт (Феменія 82) — Парехо — Піно (Моралес 81), Баена, Капу (Коклен 81), Чуквуезе — Морено
Райо Вальєкано: Димитриєвські — Гарсія, Катена, Лежен, Баліу — Сісс (Лопес 63), Комесанья, Трехо (Нтека 78) — Паласон (Ернандес 90+4), Мартін (Чаваррія 63), Камельо (Фалькао 78)