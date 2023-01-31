Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяються протистояння Жирони та Барселони у дербі, а також матч поміж Реалом та Сосьєдадом.

Результати туру



Чудове святкування юбілею Педрі

Поєдинок на Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві подарував нам друге каталонське дербі у цьому сезоні. Варто відзначити, що Барселона жодного разу не програвала Жироні саме у офіційних матчах.

Гассаніга — Мартінес, Хуанпе (Мартін, 81), Еспіноса, Гутьєррес — Ромеу — Еррера (Фернандес, 59), Алейш Гарсія — Коуту (Вілья, 70), Кастельянос (Стуані, 70), Рікельме (Рока, 81)

Тер Штеген — Кунде, Араухо, Ерік Гарсія, Алонсо (Альба, 46) — Гаві, Бускетс, де Йонг — Рафінья (Кесс'є, 88), Фаті (Бальде, 81), Дембеле (Педрі, 26)

У Кубку Іспанії у 1949-му році були катастрофічні для жиронців 0:9, а після їхнього виходу до Прімери шість років тому була лише нічия та купа різноманітних поразок. Що цікаво, мадридський Реал встиг двічі зазнати смак поразки в матчах зі скромним колективом, отже з ними потрібно рахуватися грандам.

Гра вийшла доволі рівною з легкою перевагою Барси.

Господарі встигали вибігати в свої атаки, наприклад, Кастельянос лише дивом не потрапив, пробиваючи по воротах через себе.

На 60-ій хвилині рахунок було відкрито, коли швидка атака у виконанні каталонців призвела до прострілу Альби на дальній кут воротарського майданчика, де знаходився клубний ювіляр Педрі. Іспанець провів свій 100-ий поєдинок за клуб в усіх турнірах.

Фінальний відрізок матчу подарував глядачам тиск від Жирони, яка тільки дивом пробачила гостей. На 86-ій хвилині реальний шанс втратив Іван Мартін, який пробивав фактично з кількох метрів перед тер Штегеном, проте примудрився пробити повз штангу.

Реал не зміг дотиснути басків

Мадридці грали на наступний день, проте скоротити відставання від каталонців не зуміли. Навпаки, воно виросло тепер вже до 5 пунктів.

Куртуа — Начо, Рюдігер, Мілітао, Камавінга — Кроос, Себальйос (Модріч, 78), Вальверде (Асенсіо, 78) — Родріго, Бензема, Вінісіус

Реміро — Елустондо (Оласагасті, 66), Субельдія, Норман, Муньйос (Ріко, 46) — Мендес (Наварро, 55), Субіменді, Ільярраменді, Кубо — Сьорлот (Фернандес, 84), Оярсабаль (Марін, 55)

Команда з Сан-Себастьяна поступилася гранду за ударами та потенційно небезпечними моментами, втім за ключовими показниками, як-то перехоплення м'яча чи єдиноборства, розрив був не таким помітним.

За конверсією ударів все також непогано, бо половина з 8 пострілів гостей прийшла з меж штрафного майданчика.

Наприклад, у першому таймі колишній гравець "вершкових" Асьєр Ільярраменді після відскоку лише дивом не влучив у дальній кут воріт Тібо Куртуа.

Реал відповідав своїми гольовими шансами за участі Вальверде (дальній постріл), розігравшогося Дані Себальйоса та Родріго, проте десь рятувала погана реалізація, а десь гостей виручав Реміро.

В підсумку, нульова нічия, що дозволила Сосьєдаду тримати конкурентів на непоганій дистанції та закріпитися у зоні чемпіонської ліги.

Коротко про інші матчі туру

- Альмерія впевнено перемогла Еспаньйол (3:1) та відірвалася від зони вильоту. Господарі повели у першому таймі, а після взяття воріт Баптістао, коли гостям лише з декількох спроб по ходу атаки вдалося переграти каталонського голкіпера Альваро Фернандеса, справу було офіційно зроблено.

- Кадіс всуху переграв Мальорку (2:0). Обидва голи прийшли у першому таймі після точного удару Бонгонда після прострілу Негредо та впевнено реалізованого пенальті Алекса.

- Ельче з кожним туром полишає шанси зберегти прописку у еліті. Чергова поразка сталася на стадіоні Пісхуан, де Севілья скористалася видаленням за обіймашки Педро Бігаса для Сусо, а забивали видні обличчя чемпіонату світу (3:0). Маркус Акунья більярдним ударом забив другий гол у цьому матчі, а Юссеф Ен-Несірі оформив дубль. Перший м'яч частково нагадав аналогічне взяття воріт збірної Португалії у Катарі з фірмовим стрибком марокканця. І вони збираються його продавати.

- Бетісу було дуже важливо не відпустити Атлетіко та Вільярреал у боротьбі за четверту сходинку. Команда Пеллегріні зуміла дотиснути на фініші Хетафе завдяки пенальті Борхи Іглесіаса (1:0).

- Вальядолід мінімально дотиснув Валенсію (1:0). Новачок клубу Кайл Ларін, колишній партнер Романа Яремчука й Едуарда Соболя у Брюгге, замкнув подачу Дарвіна Мачіса.

- Атлетіко мінімально здолав Осасуну (1:0). Команда Сімеоне забила сенсаційному півфіналісту кубка Іспанії у другому таймі завдяки Саулю.

- Сельта несподівано обіграла Атлетік (1:0). Єдине взяття воріт зумів провести Яго Аспас після виходу сам на сам із ворожим голкіпером.

- Райо несподівано переграв Вільярреал (1:0). Серхіо Камельйо провів єдиний гол.

Цікаві факти та статистика

https://www.laliga.com/en-UA/stats/laliga-santander/scorers

Найкращий гол 19-го туру Прімери

Маркус Акунья (Севілья)

Найкращий гравець 19-го туру Прімери

Педрі (Барселона) – переможний голясо у ворота Жирони

Юссеф Ен-Несірі (Севілья) – вирішальний дубль у матчі з Ельче

Сауль (Атлетіко) – переможний голясо у ворота Осасуни

Алекс Реміро (Сосьєдад) – практично десяток сейвів проти Реала

Серхіо Камельйо (Райо) – переможний Вільярреалу

Символічна збірна 19-го туру Прімери

Турнірна таблиця після 19-го туру

# И О 1 Барселона 18 47 2 Реал Мадрид 18 42 3 Реал Сосьєдад 19 39 4 Атлетіко 19 34 5 Вільярреал 19 31 6 Бетіс 18 31 7 Райо Вальєкано 19 29 8 Осасуна 19 28 9 Атлетік 19 26 10 Мальорка 19 25 11 Альмерія 19 22 12 Жирона 19 21 13 Севілья 19 21 14 Валенсія 18 20 15 Еспаньйол 19 20 16 Сельта 19 20 17 Вальядолід 19 20 18 Кадіс 19 19 19 Хетафе 19 17 20 Ельче 19 6



Розклад наступного туру Прімери