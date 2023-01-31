"Фіалкам" не сподобалася пропозиція каталонської команди.
Софьян Амрабат, Getty Images
31 січня 2023, 13:34
Барселона зробила пропозицію щодо Софьяна Амрабата, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, каталонський клуб запропонував Фіорентині 3-4 мільйони євро за оренду, а також опцію викупу за 40 млн, яка не є обов'язковою.
Італійський клуб не погодився на таку пропозицію.
Цього сезону 26-річний футболіст провів 25 матчів за Фіорентину у всіх турнірах і не відзначився результативними діями.