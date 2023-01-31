Іспанія

"Фіалкам" не сподобалася пропозиція каталонської команди.

Барселона зробила пропозицію щодо Софьяна Амрабата, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, каталонський клуб запропонував Фіорентині 3-4 мільйони євро за оренду, а також опцію викупу за 40 млн, яка не є обов'язковою.

Італійський клуб не погодився на таку пропозицію.

Цього сезону 26-річний футболіст провів 25 матчів за Фіорентину у всіх турнірах і не відзначився результативними діями.