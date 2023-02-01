Іспанія

Захисник перебрався в Ла Лігу.

Атлетіко підсилив проблемну позицію правого захисника завдяки підписанню Метта Доерті.

Як повідомляє офіційний сайт мадридського клуба, ірландський правий захисник розірвав контракт з Тоттенгемом та до кінця сезону буде грати за Атлетіко.

Цього сезону Метт Доерті провів за "шпор" 16 матчів (878 хвилин), у яких він забив один гол.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інший захисник з АПЛ, Сьоюнджю, не перейде в Атлетіко цієї зими через фінансовий фейр-плей.