Функціонер — про адаптацію українського футболіста.
ВІКТОР ЦИГАНКОВ, ФК ЖИРОНА
01 лютого 2023, 20:39
Спортивний директор Жирони Кіке Карсель розповів, як відбувається процес адаптації Віктора Циганкова у кооманді.
"Ми знаємо, що він не грав із листопада. Йому потрібен час, щоб адаптуватися.
Він не говорить іспанською, тому йому потрібен час, щоб зрозуміти концепцію тренера. Циганков – молодий гравець, віримо, що він допоможе нам.
Сподіваємося, що це буде цього чи наступного тижня", — наводить слова Карселя L'esportiu.
Нагадаємо, що Циганков поки що не дебютував за Жирону.