Іспанія

Функціонер — про адаптацію українського футболіста.

Спортивний директор Жирони Кіке Карсель розповів, як відбувається процес адаптації Віктора Циганкова у кооманді.

"Ми знаємо, що він не грав із листопада. Йому потрібен час, щоб адаптуватися.

Він не говорить іспанською, тому йому потрібен час, щоб зрозуміти концепцію тренера. Циганков – молодий гравець, віримо, що він допоможе нам.

Сподіваємося, що це буде цього чи наступного тижня", — наводить слова Карселя L'esportiu.

Нагадаємо, що Циганков поки що не дебютував за Жирону.