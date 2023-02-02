Іспанія

Керманич каталонців прокоментував перемогу над Бетісом.

У перенесеному матчі сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона здолала севільський Бетіс.

Бетіс — Барселона 1:2 Відео голів та огляд матчу іспанської Ла Ліги

Головний тренер "блаугранас" Хаві після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Ми зіграли чудово в багатьох епізодах цього матчу. У нас була нагода завершити цю гру достроково, якби Фаті забив, але ми самі ускладнили собі завдання. Бетіс, зазвичай, тримається м'яча, але ми його відібрали в них.

Барса стала грати краще, якщо порівнювати з матчем проти Жирони, тому я задоволений від цього факту. Ми відчували себе добре всередині чужого штрафного та на флангах атаки. Якщо чесно, то мені було важко навіть підготувати стартовий склад та робити заміни за ходом гри сьогодні, тому що всі гравці були в порядку. Те, що ми зрештою зробили певну ротацію, свідчить більше про бажання уникнути перевантаження.

Команда перебуває в гарному тонусі у відповідальний момент сезону, тому я чекаю від неї на великі здобутки. Усі залучені до процесу, конкуренція за місце в складі шалена.

Наприклад, у нас є одразу три дивовижних лівих захисника. Бальде сьогодні запалив гру, проте позаду нього є ще два дуже сильних конкуренти. Це дуже добре, бо турнірний шлях ще дуже довгий.

Сьогодні спробували зіграти з квадратом у центрі поля за ходом матчу, бо потрібно було ламати захист суперників через центр. Бетіс дуже вдало оборонявся, тому з вінгерами на флангах ми би не змогли переграти суперників", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч каталонська Барселона проведе вдома проти андалузької Севільї.