Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 1 лютого 2023 року, 22:00.

У рамках перенесеного матчу сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги севільський Бетіс на власному полі зустрічався з каталонською Барселоною.

Колектив Мануеля Пеллегріні в першому таймі мав можливість похизуватись надійним захистом, однак зазнавав суттєвих проблем під час побудови власних атак, через що в підсумку отримав чимало проблем після перерви.

Футболісти Хаві володіли ініціативою, і зрештою прийшли до пізнього забитого м’яча вже після завершення першої години ігрового часу.

На результативний постріл Рафіньї господарі поля відповісти вчасно не змогли, тому Роберт Левандовські остаточно наблизив свою команду впритул до перемоги, і позиції "блаугранас" не зіпсував навіть прикрий автогол Жюля Кунде.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бетіс — Барселона в Ла Лізі:

Бетіс — Барселона 1:2

Голи: Кунде, 85 (авт.) — Рафінья, 65, Левандовські, 80

Бетіс: Сілва — Руїбаль (Сабалі, 78), Песселья, Луїс Феліпе, Абнер — Родрігес, Карвалью (Гвардадо, 62) — Енріке (Родрі, 78), Фекір (Хуанмі, 63), Каналес — Іглесіас (Вілліан Жозе, 78).

Барселона: тер Штеген — Кунде, Крістенсен, Араухо, Бальде — Гаві (Ферран, 84), Бускетс, де Йонг (Кесс’є, 89) — Рафінья (Фаті, 81), Левандовські, Педрі.

Попередження: Руїбаль, Гвардадо, Луїс Феліпе

На 90+5-й хвилині був вилучений Вілліам Карвалью (Бетіс) (неспортивна поведінка) (після фінального свистка).