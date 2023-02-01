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Бетіс — Барселона 1:2
Голи: Кунде, 85 — Рафінья, 65, Левандовські, 80

Бетіс: Сілва — Руїбаль (Сабалі, 78), Песселья, Луїс Феліпе, Абнер — Родрігес, Карвалью (Гвардадо, 62) — Енріке (Родрі, 78), Фекір (Хуанмі, 63), Каналес — Іглесіас (Вілліан Жозе, 78).

Барселона: тер Штеген — Кунде, Крістенсен, Араухо, Бальде — Гаві (Ферран, 84), Бускетс, де Йонг (Кесс’є, 89) — Рафінья (Фаті, 81), Левандовські, Педрі.

Попередження: Руїбаль, Гвардадо, Луїс Феліпе

На 90+5-й хвилині був вилучений Вілліам Карвалью (Бетіс) (неспортивна поведінка) (після фінального свистка). 