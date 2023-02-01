Іспанія
01 лютого 2023, 23:56
Барселона втримала перемогу над Бетісом
Емоційне протистояння завершилось вилученням у складі господарів уже після фінального свистка.
Бетіс — Барселона, Getty Images
01 лютого 2023, 23:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Бетіс — Барселона 1:2
Голи: Кунде, 85 — Рафінья, 65, Левандовські, 80
Бетіс: Сілва — Руїбаль (Сабалі, 78), Песселья, Луїс Феліпе, Абнер — Родрігес, Карвалью (Гвардадо, 62) — Енріке (Родрі, 78), Фекір (Хуанмі, 63), Каналес — Іглесіас (Вілліан Жозе, 78).
Барселона: тер Штеген — Кунде, Крістенсен, Араухо, Бальде — Гаві (Ферран, 84), Бускетс, де Йонг (Кесс’є, 89) — Рафінья (Фаті, 81), Левандовські, Педрі.
Попередження: Руїбаль, Гвардадо, Луїс Феліпе
На 90+5-й хвилині був вилучений Вілліам Карвалью (Бетіс) (неспортивна поведінка) (після фінального свистка).