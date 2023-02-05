Іспанія

Football.ua представляє до вашої уваги анонс міланського дербі, яке пройде у рамках 21-го туру чемпіонату Італії-2022/23.

Нещодавно команди зі столиці моди зустрічалися далеко від рідного міста — у Саудівській Аравії. З того суперкубкового часу на двох колективи Сімоне Індзагі та Стефано Піолі виграли лише один матч, але значно жахливішим виглядає саме другий. Падіння чемпіона — красива назва для сюжету про Мілан наших днів.

ІНТЕР — МІЛАН

НЕДІЛЯ, 5 ЛЮТОГО, 21:45. МІЛАН, СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Помилки запасного і тимчасово основного воротаря Тетерушану (так, вони почалися), абсолютно ненадійна гра захисту, відсутність осмислених дій чи бодай імпровізації в атаці — все це робить "россонері" абсолютно кволими і неспроможними... бодай програвати без розгрому! 0:3 від Інтера, 0:4 від Лаціо, 2:5 від Сассуоло — такого марафону не влаштовували навіть команди "міланських сердець", Монтелли, Джампаоло та інших тренерів сумнівної епохи.

Складається враження, що минулого сезону у Мілана були шалена мотивація і характер, які давали можливість нівелювати різницю у класі. Та ці речі дуже хиткі, і коли суперники у трансферне вікно підсилюються, а ти хіба послаблюєшся — перестає давати потрібний ефект.

Піолі здатен витискати максимум із мінімуму, але не тоді, коли цей мінімум досягає критичної позначки. Він, як і його футболісти — не чарівник. І найжахливіше для "россонері", що у зимове трансферне вікно вони не виправили кадрову ситуацію бодай киданням усіх сил на підписання Дзаньоло чи Зієша.

Великий плюс для Інтера з ігрової, але не фінансової сторони — Шкрініар гратиме бодай ці півроку. Але ще більший плюс — ультрас клубу провели зі словаком розмову і домовилися провести ці місяці без жодних образ. Коротше кажучи, доля Лукаку йому не загрожує — свисту не буде.

Сама команда Індзагі після поновлення чемпіонату виглядає нестабільною. Втім, у випадку Інтера нічия з Монцею та поразка від Емполі виглядають скоріше наслідкою розконцентрації та невміння грати до останнього, а не наслідком якихось помилок. Хоча, звісно, казати про непричетність Індзагі важко.

Важка ударна сила "нерадзуррі" — Лаутаро Мартінес. Після невдалого для власної персони Мундіалю чемпіон світу доводить всім, що він — чемпіон світу. Вибачайте за тавтологію, але це саме так. Мова сухої статистики — 6 голів у 8 матчах, в одному з яких (першому, проти Наполі) він провів на полі всього півгодини.

Наш прогноз — впевнена перемогу номінальних господарів. На це нема ніяких раціональних контраргументів. Лише емоційне і пафосне — у дербі може перемогти кожен... і справді, кожен!

Орієнтовні склади:

Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Лаутаро, Джеко

Мілан: Тетерушану — Калабрі, К'єр, Калулю, Тео Ернандес — Побега, Тоналі — Салемакерс, Діас, Леау — Жиру

Не зіграють: Ханданович, Брозович — Меньян, Флоренці, Томорі, Беннасер, Ібрагімович (травми)

ПРОГНОЗ 2:0