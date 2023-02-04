Іспанія

Матч закінчився внічию.

У матчі 20 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко знову зазнав невдачі — цього разу у поєдинку з Хетафе, який можна охрестити майже мадридським дербі. Команда Дієго Сімеоне вела у рахунку, проте не змогла втримати перевагу.

Наразі "матрацники" посідають четверту сходинку у таблиці, тоді як колектив із передмістя столиці — дев'ятнадцятий.

Атлетіко — Хетафе — 1:1

Голи: Корреа, 60 — Унал, 83, пен

Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Ермосо, Мандава — Корреа (Карраско, 61), Де Пауль (Депай, 85), Коке, Лемар (Льоренте, 61) — Грізманн, Мората (Сауль, 75)

Хетафе: Сорія — Португес (Суарес, 90+3), Даконам, Дуарте, Альдерете, Альварес — Мілла (Алгобія, 73), Арамбаррі (Ель Хаддаді, 77), Аленья (Вільяр, 73) — Майораль, Унал

Попередження: Коке, Депай — Даконам, Португес, Аленья, Ель Хаддаді, Альварес.