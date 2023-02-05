Бельгієць хоче лишитися в клубі з Мадриду надовше.
Аксель Вітсель - Getty Images
05 лютого 2023, 21:59
Зірка мадридського Атлетіко Аксель Вітсель має намір активувати пункт про продовження контракту в клубі цього місяця.
Вітсель приєднався до "Лос-Рохібланкос" на правах вільного трансферу на початку сезону-2022/23 після того, як він покинув дортмундську Боруссію.
Після прибуття в Мадрид 34-річний гравець підписав річний контракт з можливістю продовження угоди, якщо він зіграє більше тайму у 25 матчах у всіх турнірах.
Вітсель є ключовим гравцем для Дієго Сімеоне в дебютному сезоні в Іспанії, вийшовши 14 разів у Ла Лізі , виступаючи в обороні та півзахисті, і йому потрібно ще лише 2 гри, щоб укласти нову угоду.
Атлетіко радий активувати пункт, оскільки Marca
повідомляє , що спортивний директор Андреа Берта вже працює над деталями нової угоди до червня 2024 року.
Сімеоне хоче зберегти Вітселя перед наступним сезоном, незважаючи на зв'язки з американським чемпіонатом, і новий контракт може бути підписаний у березні.