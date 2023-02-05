Зірка мадридського Атлетіко Аксель Вітсель має намір активувати пункт про продовження контракту в клубі цього місяця.

Вітсель приєднався до "Лос-Рохібланкос" на правах вільного трансферу на початку сезону-2022/23 після того, як він покинув дортмундську Боруссію.

Після прибуття в Мадрид 34-річний гравець підписав річний контракт з можливістю продовження угоди, якщо він зіграє більше тайму у 25 матчах у всіх турнірах.

Вітсель є ключовим гравцем для Дієго Сімеоне в дебютному сезоні в Іспанії, вийшовши 14 разів у Ла Лізі , виступаючи в обороні та півзахисті, і йому потрібно ще лише 2 гри, щоб укласти нову угоду.

Атлетіко радий активувати пункт, оскільки Marca повідомляє , що спортивний директор Андреа Берта вже працює над деталями нової угоди до червня 2024 року.

Сімеоне хоче зберегти Вітселя перед наступним сезоном, незважаючи на зв'язки з американським чемпіонатом, і новий контракт може бути підписаний у березні.