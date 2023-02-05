Іспанія

Коментар голкіпера "галактікос" після поразки на Мальорці.

Напередодні матчу 20 туру іспанської Ла Ліги між Мальоркою та Реалом основний голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа зазнав м'язового ушкодження паху, а тому місце у воротах мадридців зайняв українець Андрій Лунін.

Втім, клуб зі столиці Іспанії поступився на острові з мінімальним рахунком (0:1), а гравець збірної України після гри дав коментар авторитетному іспанському виданню.

"Ми не заслуговували на поразку у цій грі. Я злий через пропущений м'яч. Мадрид завжди повертається, і ми будемо боротися до кінця. Нам не потрібно думати про цю поразку, тепер у нас Чемпіонат світу", — передає слова нашого співвітчизника Marca.

Відзначимо, що у півфіналі клубного Мундіалю, що проходить у Марокко, команда Карло Анчелотті зіграє з єгипетським Аль-Ахлі. Мав пройде 8 лютого. Фінал турніру, як і поєдинок за третє місце, заплановані на 11 лютого. Цілком можливо, що Тібо Куртуа не зіграє і там.