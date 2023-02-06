Серхіо Бускетс отримав травму в матчі проти Севільї у рамах 20-го туру Прімери.

На початку зустрічі опорник каталонців в пилу боротьби з форвардом гостей Юссефом Ен-Несірі підвернув ногу.

В повторі це виглядало доволі серйозно й може закінчитися вильотом на довгий строк.

Іспанець змушений був залишити газон домашнього стадіону та поступитися місцем Франку Кессьє.

Івуарійський футболіст зумів відзначитись асистом.