Опорник команди Хаві змушений був залишити поле.
Серхіо Бускетс - Getty Images
06 лютого 2023, 00:00
Серхіо Бускетс отримав травму в матчі проти Севільї у рамах 20-го туру Прімери.
На початку зустрічі опорник каталонців в пилу боротьби з форвардом гостей Юссефом Ен-Несірі підвернув ногу.
В повторі це виглядало доволі серйозно й може закінчитися вильотом на довгий строк.
Іспанець змушений був залишити газон домашнього стадіону та поступитися місцем Франку Кессьє.
Івуарійський футболіст зумів відзначитись асистом.