Іспанія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував останні невдачі своєї команди.

"Вимоги дуже високі. Потрібно все правильно оцінити. Я вважаю, що, незважаючи на поразку від Мальорки в неділю, команда зростає. Але ця поразка була болісною.

У нас були травми, але це не лише наша проблема – справа у жахливому календарі. Ми відчуваємо, що у нас все вийде", – наводить слова Анчелотті Marca.

Зазначимо, що завтра Реал зіграє з Аль-Ахлі у півфіналі клубного чемпіонату світу.