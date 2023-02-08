Іспанія

Фахівець заявив, що в нинішнього тренерського штабу більші вповноваження.

Нещодавно Рональд Куман офіційно повернувся на посаду головного тренера збірної Нідерландів. Він змінив на цій посаді Луї ван Гала.

Але не дуже вдалий досвід у Барселоні ніяк не виходить з голови 59-річного фахівця. В інтерв'ю Енді ван дер Мейде він поскаржився, що Барселона не дала йому карт-бланш на нових гравців.

"Барселона? У цього клубу зараз все чудово. Я дивився іспанське класичне між Барсою та Реалом. Команда грає у приголомшений футбол.

Вони дуже гарно грають. Але так стається, коли ви можете собі дозволити підписати 10-12 нових футболістів. Життя стає легшим, як і ситуація.

Зараз все залежить від якості складу. У мої часи все було інакше. Я не міг дозволити собі таку комплектацію складу", — цитує коментар Кумана Barca Universal.

На чолі Барселони Куман працював з літа 2020 по жовтень 2021. У сезоні-2020/21 він виграв Кубок Іспанії.