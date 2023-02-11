Завершився матч Ла Ліги.
Кадіс - Жирона, getty images
11 лютого 2023, 00:00
Жирона в рамках поєдинку 21 туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії на виїзді грала проти Кадісу та поступилась з рахунком 0:2.
Господарі поля відкрили рахунок вже на 6 хвилині зусиллями Ескаланте, а згодом Гвардіола подвоїв перевагу своєї команди.
Віктор Циганков з'явився на полі на 63 хвилині замість Гарсії, проте не зміг відзначитись результативними діями.
Кадіс — Жирона 2:0
Голи: Ескаланте, 6, Гвардіола, 34
Кадіс: Ледесма — Еспіно, Хіменес, Ернандес, Карселен — Алькарас, Ескаланте (Сан-Еметеріо 76), Окампо (Алехо 86), Бонгонда (Фернандес 88) — Марті (Лосано 76), Гвардіола (Собріно 76)
Жирона: Гассаніга — Гутьєррес, Еспіноса (Кальєнс 46), Буено, Мартiнес — Вілья (Рока 46), Ромеу, Гарсія (Циганков 63), Мартін — Гарсія (Рікельме 46), Кастельянос