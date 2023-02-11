Відбувся черговий матч 21 туру іспанського чемпіонату.
Альмерія - Бетіс, ФК Бетіс
11 лютого 2023, 19:17
У поєдинку 21 туру іспанської Ла Ліги Бетіс в гостях здобув перемогу над Альмерією з рахунком 3:2.
Перемогу "бетікос" принесли забиті м'ячі у виконанні Родрі, Каналеса та Гвардадо. У господарів поля авторами голів стали Суарес Чарріс та Коста.
Після 21 туру Бетіс набрав 34 очки та займає п'яте місце в турнірній таблиці, а в Альмерії — 22 бали та 14 рядок.
Альмерія — Бетіс 2:3
Голи: Суарес Чарріс, 27, Коста, 63 — Родрі, 6, Каналес, 42, Гвардадо, 70.
Альмерія: Мартінес — Акієме, Бабич, Елі, Посо (Мендес, 46) — Коста, Егуарас — Ембарба (Лазаро, 73), Мелеро (Туре, 58), Портільйо (Рамазані, 74) — Суарес Чарріс.
Бетіс: Руї Сілва — Абнер, Гонсалес, Песселья (Руїс, 71), Сабалі — Гвардадо, Гвідо Родрігес — Хуанмі, Родрі (Енріке, 79), Каналес — Іглесіас (Перес, 68).
Попередження: Егуарас, Бабич — Гонсалес, Гвардадо, Гвідо Родрігес.