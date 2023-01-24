Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 23 січня 2023 року, 22:00.

У матчі 18 туру іспанської Ла Ліги Валенсія на своєму полі поділила очки з Альмерією. Матч закінчився із рахунком 2:2.

У складі "кажанів" результативними ударами відзначилися Джастін Клюйверт і Хосе Гая, а у гостей — Чумі та Ель-Білаль Туре.

Після 17 ігор Валенсія набрала 20 очок та посідає 12 місце у турнірній таблиці Ла Ліги, а у Альмерії – 19 балів після 18 зустрічей та 14 рядок.

Відео голів та огляд матчу:

Валенсія — Альмерія 2:2

Голи: Клюйверт, 48, Гая, 65 — Чумі, 54, Туре, 74.

Джерело: MEGOGO