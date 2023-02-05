Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 4 лютого 2023 року, 22:00.

У матчі 20 туру іспанської Ла Ліги Сельта в гостях здобула перемогу над Бетісом з результативним рахунком 4:3.

У складі переможців голами відзначилися Ларсен, Айду та Вейга, який оформив дубль. У господарів поля забиті м'ячі на рахунку Хуанмі, Каналеса та Фекіра, який реалізував пенальті.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бетіс — Сельта в Ла Лізі:

Бетіс — Сельта 3:4

Голи: Хуанмі, 9, Каналес, 23, Фекір, 84 (з пенальті) – Ларсен, 6, Вейга, 42, 56, Айду, 69.

Бетіс: Руй Сілва, Сабалі, Песселля, Луїс Феліпе, Міранда (Абнер, 79), Гуардадо (Хоакін, 62), Каналес, Родрігес (Едгар Гонсалес, 62), Хуанмі (Луїс Енріке, 79), Фекір, Іглесіас (Перес, 73).

Сельта: Вільяр, Мінгеса (Соларі, 85), Нуньєс, Айду, Галан, Де Ла Торре (Серві, 75), Бельтран, Вейга (Сеферович, 64), Карлес Перес (Васкес, 85), Аспас, Ларсен (Оскар Родрігес, 64).

Попередження: Де Ла Торре, Луїс Енріке, Нуньєс, Аспас, Хоакін.

Вилучення: Луїс Феліпе, 90+5.