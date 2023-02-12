Іспанія

Форвард уже є невід’ємною частою історії клубу.

Напередодні мадридський Реал здобув перемогу над аравійським Аль-Хілялем у фінальному протистоянні Клубного чемпіонату світу-2023.

Реал — Аль-Хіляль 5:3 Відео голів та огляд матчу 11.02.2023

Нападник "галактікос" Карім Бензема в звітній зустрічі відзначився одним забитим м’ячем та одною гольовою передачею, завдяки чому допоміг своїй команді вибороти омріяний трофей.

Як зазначає прес-служба "бланкос", цей досвід став для 35-річного французького футболіста далеко не першим успіхом за часи виступів у складі іспанського колективу.

Бензема здійняв над головою 24 трофей у футболці Реала, завдяки чому обійшов одну з легенд клубу — Пако Генто — за кількістю здобутих нагород.

Лише один гравець випереджає Каріма за цим показником — колишній бразильський захисник мадридського колективу Марсело (25 трофеїв).

На рахунку Бензема таким чином перемоги в Ла Лізі (2011/12, 16/17, 19/20, 21/22), Кубку Іспанії (2010/11, 13/14), Суперкубку Іспанії (2012/13, 17/18, 19/20, 21/22), Лізі чемпіонів УЄФА (2013/14, 15/16, 16/17, 17/18, 21/22), Суперкубку УЄФА (2014/15, 16/17, 17/18, 22/23), трофеї Клубного чемпіонату світу (2014, 2016, 2017, 2018), Золотий м’яч (2022) та звання найкращого гравця в Європі за версією УЄФА (2022).