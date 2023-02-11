Іспанія

Реал — переможець Клубного чемпіонату світу-2023

Український голкіпер Андрій Лунін тричі пропустив від Аль-Хіляля в фінальному протистоянні, але його команда все одно забила більше за суперників.

Реал — Аль-Хіляль, Getty Images

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Реал — Аль-Хіляль 5:3

Голи: Вінісіус, 13, 69, Вальверде, 18, 57, Бензема, 54 — Марега, 26, В’єтто, 64, 79



Реал: Лунін — Карвахаль (Вальєхо, 79), Рюдігер, Алаба, Камавінга — Модрич, Чуамені (Себальйос, 62), Кроос — Вальверде, Бензема (Родріго, 62), Вінісіус.



Аль-Хіляль: Аль-Маюф — Абдулхамід, Су, Аль-Булаїгі, Х. Ад-Давсарі — Куельяр, Канно — Каррільйо (Мішаел, 75), В’єтто (Аль-Хамдан, 86), С. ад-Давсарі (Н. ад-Давсарі, 76) — Марега (Ігало, 86).