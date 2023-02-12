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Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 11 січня 2023, 21:00.

Мадридський Реал у фіналі Клубного чемпіонату світу обіграв саудівський Аль-Хіляль з рахунком 5:3.

Перемогу команді Карло Анчелотті принесли забиті м'ячі у виконанні Бензема, а також Вінісіуса та Вальверде, які оформили по дублю. У складі саудитів голами відзначилися Марега та В'єтто, який також оформив дубль.

Раніше стало відомо, що Лунін став найгіршим гравцем фіналу Клубного чемпіонату світу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал — Аль-Хіляль:

Реал — Аль-Хіляль 5:3

Голи: Вінісіус, 13, 69, Вальверде, 18, 57, Бензема, 54 — Марега, 26, В’єтто, 64, 79.

Реал: Лунін — Карвахаль (Вальєхо, 79), Рюдігер, Алаба, Камавінга — Модрич, Чуамені (Себальйос, 62), Кроос — Вальверде, Бензема (Родріго, 62), Вінісіус.



Аль-Хіляль: Аль-Маюф — Абдулхамід, Су, Аль-Булаїгі, Х. Ад-Давсарі — Куельяр, Канно — Каррільйо (Мішаел, 75), В’єтто (Аль-Хамдан, 86), С. ад-Давсарі (Н. ад-Давсарі, 76) — Марега (Ігало, 86).