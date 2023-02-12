Іспанія

Півзахисник прокоментував продовження взаємин із клубом.

Мадридський Реал напередодні здобув перемогу над аравійським Аль-Хілялем у фінальному протистоянні Клубного чемпіонату світу-2023.

Реал — Аль-Хіляль 5:3 Відео голів та огляд матчу 11.02.2023

Після завершення гри одним із питань журналістів до півзахисника "галактікос" Тоні Крооса була можливість продовження контракту між ним і клубом.

"Я все ще думаю над цим, але при цьому завжди перебуваю на зв’язку з клубом. Знаєте, я в футболі вже понад п’ятнадцять років, тому можу вас запевнити — про подібні речі краще дізнаватись з офіційних джерел.

Є різні моменти, стосовно яких треба подумати під час підписання нової угоди. Але це рішення, як мені здається, не займе багато місяців. У нас чудові стосунки з Реалом, тож ні я, ані клуб, не будемо влаштовувати спектакль", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч мадридський Реал зіграє в рамках Ла Ліги вдома проти Ельче.