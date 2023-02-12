Іспанія

Півзахисник прокоментував перемогу на Клубному чемпіонаті світу.

Мадридський Реал напередодні здобув перемогу на Клубному чемпіонаті світу-2023, у фінальному протистоянні обігравши аравійський Аль-Хіляль.

Реал — Аль-Хіляль 5:3 Відео голів та огляд матчу 11.02.2023

Після завершення півзахисник "галактікос" Тоні Крооса розповів про власні враження щодо успіху команди.

"Я дуже щасливий лише від того, що маю можливість грати в футбол у наш час. При всій повазі до суперників, це були дві гри, які Реалу потрібно було вигравати без варіантів.

Із усіма нашими стражданнями в цьому сезоні... Ми заслужили бути тут, але суперники боролись до останнього. Для футболістів Аль-Хіляла це була гра всього їхнього життя, що було легко зауважити за ходом зустрічі.

Клубний чемпіонат світу — це такий турнір, у якому не беруть участь команди без статусу "чемпіон" на своєму локальному рівні. Тож неможна було нехтувати настроями та амбіціями суперників. Визнаю, що ми мали краще захищатись в окремих епізодах, але все одно грою в атаці ми заслужили на перемогу", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч мадридський Реал зіграє в рамках Ла Ліги вдома проти Ельче.