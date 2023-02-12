Іспанія

Функціонер встановив історичне досягнення.

У рамках фіналу Клубного чемпіонату світу-2023 мадридський Реал переграв Аль-Хіляль із рахунком 5:3.

Цей титул став 31 для Реала під час правління Флорентіно Переса. За цим показником функціонер зрівнявся із Сантьяго Бернабеу, який на посаді президента з 1943 по 1978 роки.

Нинішній президент клубу протягом двох етапів очолювання (2000-2006 і 2009 до сьогодні) завоював 31 офіційний трофей: 6 чемпіонств у Ла Лізі, 6 трофеїв Ліги чемпіонів, 2 Кубка Іспанії, 5 Суперкубків Європи, 1 Міжконтинентальний Кубок, 5 клубних чемпіонатів світу, 6 Суперкубків Іспанії.

Список титулів Рела під час правління Сантьяго Бернабеу за 35 років: 16 чемпіонств у Ла Лізі, 6 Кубків Європи, 6 Кубків Генералісімуса, 1 Міжконтинентальний кубок і 2 Кубки Латинської Америки.