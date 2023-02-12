Хетафе вдома зіграв внічию із Вальєкано.

Рахунок відкрили гості завдяки автоголу Мауро Арамбаррі, далі господарі не забили пенальті (Борха Майораль), Енес Унал таки зрівняв, фініш ж матчу подарував ще одну драму із незабитим одинадцятиметровим тепер вже з іншої сторони, постріл Рауля де Томаса парирував Давід Сорія, й таким чином дотиснути перебуваючого в меншості після видалення Карлеса Алєнья суперника в підсумку не вдалося.

Хетафе — Райо — 1:1

Голи: Унал (77) — Арамбаррі (38)

Хетафе: Сорія — Порту, Дуарте, Альдерете, Алварес — Вільяр, Арамбаррі, Мілья, Алєнья — Майораль, Унал

Райо: Дімітрієвські — Балью, Лежен, Катена, Гарсія — Валентін, Комесанья — Паласон, Трехо, Гарсія — Камельйо

Попередження: Алєнья (2жк), Альварес, Арамбаррі — Комесанья, Валентін, Гарсія, Балью

Видалення: Алєнья (54)