Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Хетафе - Райо Вальєкано - Getty Images
12 лютого 2023, 17:03
Хетафе вдома зіграв внічию із Вальєкано.
Рахунок відкрили гості завдяки автоголу Мауро Арамбаррі, далі господарі не забили пенальті (Борха Майораль), Енес Унал таки зрівняв, фініш ж матчу подарував ще одну драму із незабитим одинадцятиметровим тепер вже з іншої сторони, постріл Рауля де Томаса парирував Давід Сорія, й таким чином дотиснути перебуваючого в меншості після видалення Карлеса Алєнья суперника в підсумку не вдалося.
Хетафе — Райо — 1:1
Голи: Унал (77) — Арамбаррі (38)
Хетафе: Сорія — Порту, Дуарте, Альдерете, Алварес — Вільяр, Арамбаррі, Мілья, Алєнья — Майораль, Унал
Райо: Дімітрієвські — Балью, Лежен, Катена, Гарсія — Валентін, Комесанья — Паласон, Трехо, Гарсія — Камельйо
Попередження: Алєнья (2жк), Альварес, Арамбаррі — Комесанья, Валентін, Гарсія, Балью
Видалення: Алєнья (54)