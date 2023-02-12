Іспанія

Команда Дієго Сімеоне наприкінці матчу вирвала три очка у суперника.

У 21-му турі іспанської Ла Ліги Сельта на своєму полі приймала Атлетіко.

Господарі в останніх матчах набрали непогану форму і не збирались ділитись очками з "матрацниками". Поєдинок складався досить конкурентно, а видалення Савіча на 70-ій хвилині подарував місцевим вболівальникам надію на три очки. Але Сельті не вдалось навіть втримати нічию. На 89-ій хвилині дебютним голом за "матрацників" відзначився Мемфіс Депай. Точний удар нідерландського форварда і вирішив долю поєдинку — перемога мадридців — 1:0.

Перемога дозволила команді Дієго Сімеоне комфортно почуватись на четвертій сходинці, а Сельта залишилась на 13-му місці в турнірній таблиці.

В наступному турі Атлетіко гратиме з Атлетіком, а Сельта прийматиме на своєму стадіоні Реал Сосьєдад.

Сельта — Атлетіко 0:1

Гол: Депай, 89

Сельта: Вільяр – Мінгеса, Айду, Тапіа, Галан – Карлес Перес, Вейга (Оскар, 86), Бельтран (Пасієнсія, 90+1), де ла Торре (Серві, 86) – Аспас, Странд Ларсен (Сеферовіч, 63)

Атлетіко: Облак – Моліна, Савіч, Ермосо, Рейнілду – де Пауль, Коке (Сауль, 86), Барріос (Караско, 46) – Льоренте (Вітсель, 66), Мората (Депай, 61), Грізманн (Корреа, 66)

Попередження: Айду, 4, Вейга, 8 – Рейнілду, 41, Моліна, 87

Вилучення: Савіч, 70