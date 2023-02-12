Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Вальядолід - Осасуна, twitter.com/Osasuna
12 лютого 2023, 22:10
У рамках 21 туру іспанської Ла Ліги Вальядолід приймав Осасуну.
Команди не зуміли відзначитись голами, а поєдинок так і завершився сухою нічиєю – 0:0.
Вальядолід — Осасуна 0:0
Вальядолід: Масіп – Луїс Перес, Онгла, Хаві Санчес, Оласа – Мончу (Меса, 59), Кіке Перес (Іван Санчес, 75) – Плата, Плано (Амалла, 75), Мачіс (Агуадо, 88) – Серхіо Леон (Ларін, 60).
Осасуна: Айтор Фернандес – Монкайола, Арідане, Крус, Ману Санчес – Ібаньєс (Брашанац, 63), Торро (Муньос, 70), Мой Гомес – Авіла, Будимір (Кіке, 63), Барха (Рубен Гарсія, 63).
Попередження: Мачіс – Крус, Ману Санчес, Авила.