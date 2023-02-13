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Вільярреал — Барселона 0:1
Гол: Педрі, 18

Вільярреал: Рейна — Фойт, Альбіоль, Торрес, А. Морено (Трігерос, 83) — Капу, Парехо, Коклен (Араухо, 35) — Піно, Моралес (Ніньйо, 83), Баена (Мохіка, 84).

Барселона: тер Штеген — Кунде, Крістенсен, Араухо, Бальде — Педрі, де Йонг, Кесс’є (Альба, 89) — Рафінья (Ферран, 81), Левандовські, Гаві.

Попередження: Пау, Баена, Парехо, Морено — Араухо, де Йонг, Кунде, Рафінья.