Іспанія
13 лютого 2023, 00:01
Барселона втримала мінімальну перемогу над Вільярреалом
Відрив команди Хаві від мадридського Реала в чемпіонських перегонах складає одинадцять очок.
Вільярреал — Барселона, Getty Images
13 лютого 2023, 00:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Вільярреал — Барселона 0:1
Гол: Педрі, 18
Вільярреал: Рейна — Фойт, Альбіоль, Торрес, А. Морено (Трігерос, 83) — Капу, Парехо, Коклен (Араухо, 35) — Піно, Моралес (Ніньйо, 83), Баена (Мохіка, 84).
Барселона: тер Штеген — Кунде, Крістенсен, Араухо, Бальде — Педрі, де Йонг, Кесс’є (Альба, 89) — Рафінья (Ферран, 81), Левандовські, Гаві.
Попередження: Пау, Баена, Парехо, Морено — Араухо, де Йонг, Кунде, Рафінья.