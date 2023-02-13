Дивіться відео найкращих моментів матчу 21 туру чемпіонату Іспанії, що відбувся 12 лютого 2023, 22:00.
Педрі, getty images
13 лютого 2023, 00:50
У рамках 21 туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона в гостях здобула мінімальну перемогу над Вільярреалом.
Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Педрі на 18-й хвилині, який і приніс в актив "блаугранас" три набрані очки.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вільярреал — Барселона в 21 турі Ла Ліги-2022/23:
Вільярреал — Барселона 0:1
Гол: Педрі, 18
Вільярреал: Рейна — Фойт, Альбіоль, Торрес, А. Морено (Трігерос, 83) — Капу, Парехо, Коклен (Араухо, 35) — Піно, Моралес (Ніньйо, 83), Баена (Мохіка, 84).
Барселона: тер Штеген — Кунде, Крістенсен, Араухо, Бальде — Педрі, де Йонг, Кесс’є (Альба, 89) — Рафінья (Ферран, 81), Левандовські, Гаві.
Попередження: Пау, Баена, Парехо, Морено — Араухо, де Йонг, Кунде, Рафінья.