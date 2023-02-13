Іспанія

Керманич Барселони прокоментував перемогу над Вільярреалом.

Напередодні в рамках двадцять першого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона мінімально переграла Вільярреал.

Вільярреал — Барселона 0:1 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги

Головний тренер "блаугранас" Хаві після завершення гри розповів про стан команди та оцінив відрив від мадридського Реала в 11 очок.

"Я залишився задоволеним результатом та виступом своєї команди, адже матчі проти Вільярреала на виїзді дуже складні. Суперники не віддають м’яч, грають в персональній опіці, чинять тиск, хочуть контролювати гру.

Ми намагалися атакувати з глибини. Я бачив багато дії у розвитку атаки, які потім ні до чого не призводили, проте добре, що ми хоча б намагались створювати гольові моменти. Не вистачало тільки останнього пасу. Коли подібне відбувається, то складно реалізувати перевагу.

Ми очікували на появу Чуквезе від самого початку гри, але цього не сталось. Суперники провели другий тайм у спробах зрівняти рахунок. Дуже відкритий матч, і той, хто вигравав боротьбу в центрі поля, атакував. Ми створили багато небезпечних моментів для того, щоб зняти всі питання наперед.

Ми намагаємося працювати у високому пресингу, щоб команда суперників не виходила з власної половини. Сьогодні перемога походить саме від цих дій. Наш пперший захисник — Роберт Левандовські. А в підсумку — черговий "сухий" матч, у якому біля воріт суперників майже не виникало небезпеки, як і перед нашими. За винятком, хіба що, наших помилок у передачах назад.

Відрив в 11 очок від Реала нездоланна для них? Я так не вважаю. Ще залишається майже половина чемпіонату, тож можливості в них будуть. Але я сьогодні щасливий, бо бачу, що команда йде правильним шляхом. Ми стали конкурентоздатними.

Що ж до гри проти Манчестер Юнайтед, то з жеребкуванням нам не пощастило, але його результати неможливо передбачити. Ми трохи дивились за грою суперників, але детально не розбирали", — заявив іспанський фахівець.

Матч проти Манчестер Юнайтед на Камп Ноу каталонська Барселона проведе 16 лютого, о 19:55.