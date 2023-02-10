Іспанія

Француз й надалі буде виступати за мадридців.

Реал підписав новий контракт з французьким нападником Карімом Бензема. Про це розповів на пресконференції головний тренер Карло Анчелотті.

"Карім буде нашим 9 номером в наступному сезоні, і буде грати чудово, як зазвичай. Чи потрібна йому підміна? Поговоримо про це наприкінці сезону", — наводить слова італійця Фабріціо Романо.

Зазначимо, що Карім у цьому сезоні забив 13 голів та віддав один гольовий пас, зігравши при цьому 20 матчів.

Минулий контракт француза закінчувався вже наприкінці цього сезону.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бензема наздогнав легендарного Рауля Гонсалеса Бланко за кількістю голів у Ла Лізі.