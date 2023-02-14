Завершився матч Ла Ліги.
Еспаньйол - Реал Сосьєдад, getty images
14 лютого 2023, 00:13
В рамках поєдинку елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Реал Сосьєдад грав на виїзді проти Еспаньйолу та здобув перемогу з рахунком 3:2.
Баскська команда відправила у ворота супротивника три м'ячі, проте після цього трошки втратила концентрацію та пропустила двічі.
Еспаньйол — Реал Сосьєдад 2:3
Голи: Дардер, 74, Оліван, 87 — Кубо, 23, Серлот, 51, Кабрера, 63 (у власні ворота)
Еспаньйол: Фернандес — Оліван, Кабрера, Калеро (Гомес 44), Хіль (Санчес 46) — Відаль (Ласо 69), Меламед (Суарес 46), Коста (Грагера 90), Дардер — Брейтвейт, Пуадо
Реал Сосьєдад: Реміро — Ріко, Ле Норман, Субельдія, Барренечеа (Сола 81) — Субіменді, Ільярраменді (Марiн 81), Мендес (Меріно 71) — Кубо, Оярсабаль (Наварро 71), Серлот (Фернандес Луна 81)