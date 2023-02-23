Іспанія

Football.ua презентує матеріал Coaches Voice про зміни в тактичному малюнку Барселони.

2 жовтня Барселона вийшла на вершину Ла Ліги, здобувши перемогу у своєму сьомому матчі сезону-2022/23. Лише кілька років тому вони навряд чи надали б цьому якийсь особливий сенс, бо не вважається чимось незвичайним для каталонського клубу бути лідером ліги. Однак у жовтні вони потрапили в заголовки газет, оскільки вперше за 833 дні – загалом 91 матч – вони вийшли на вершину.

Хаві Ернандес, який прибув на Камп Ноу у листопаді 2021 року, поступово створював нову команду. З кількома гучними підписаннями в літнє трансферне вікно 2022 року, включно з Робертом Левандовскі, Жюлем Кунде та Андреасом Крістенсеном, він переосмислив Барселону на полі та повернув клуб туди, де як багато хто вважає, йому й належить бути.

Барселона повертається до полювання на великі титули. Вона виграли Суперкубок Іспанії в січні, а тепер, набравши 59 очок після 22 ігор у сезоні-2022/23, вона бореться за свій перший чемпіонський титул з сезону-2018/19. У цьому звіті Coaches Voice вибрали п’ять ключових тактичних змін, представлених Хаві, які допомогли клубу зайняти вершину турнірної таблиці.

Перевага у півзахисті

Відразу після переходу в Барселону Хаві, здавалося, надавав велике значення тому, щоб його вінгери постійно тримали ширину команди, але з часом це змінилося. Він як і раніше хоче, щоб у його команди була достатня ширина, а на правому фланзі був вінгер – Усман Дембеле або Рафінья. Проте зліва він просить лівого захисника підніматися високо вгору. Алехандро Бальде або Жорді Альба виконають цю роботу, а Хаві натомість залишає додаткового центрального півзахисника на лівому фланзі атаки. Педрі або Гаві зазвичай чергуються на цій позиції в залежності від суперника, тоді як інший грає в центрі півзахисту. Це схоже на ту роль, яку певний час грав Андрес Іньєста в Барселоні, коли поряд з Хаві грав у команді.

Лівий півзахисник починає на фланзі, але рухається всередину, щоб створити квадрат із чотирьох гравців у центрі поля (внизу), який перевантажує центральний півзахист суперників. Вони також рухатимуться ліворуч, коли м’яч буде там, щоб створити перегруз поруч із Бальде чи Альбою. Іншими словами, один із тандему Педрі чи Гаві діє як фальшивий вінгер, який перетворюється на номер 10, щоб грати між лініями, розвернутися та надати ключову передачу або увійти у штрафний майданчик, щоб створити загрозу звідти.

Виграти битву в півзахисті – одержимість Хаві. Завдяки цьому півзахиснику його Барселона незмінно досягає своєї мети цього сезону. Якість і універсальність чотирьох гравців, які складають центр поля – Педрі та Гаві, а також Серхіо Бускетс і Френкі де Йонг – дають їм абсолютний контроль над володінням м’ячем у центрі поля. Очевидно, не дивно, що Барселона в середньому володіє м’ячем у Ла Лізі більше всіх цього сезону.

Творча подвійна опора

Хоча на папері Барселона Хаві грає за схемою 4-3-3, Де Йонг і Бускетс часто подвоюють центр, що забезпечує команді чудовий баланс як з м’ячем, так і без нього. Бускетс виграв від того, що поруч із ним був Де Йонг, коли він грав як єдиний опорник у минулі роки, Барселона занадто часто виявлялася вразлива на контратаках. Завдяки тому, що Де Йонг знаходиться поруч із Бускетсом, коли суперник володіє м’ячем, Барселона набагато ефективніша у створенні нагод. Обидва гравці також добре працюють у розділенні гри й змагаються за підбір після того, як центральний захисник виграв першу дуель.

Це також приносить користь команді, коли вона володіє м’ячем. Дві шістки змінюють один одного, створюючи лінії проходу від захисту до півзахисту та між собою (угорі), дозволяючи Барселоні плавно просувати м'яч через центр поля. Наявність двох шісток допомагає подолати пресинг з боку суперників, вивільняючи Педрі та Гаві далі вперед.

Пряма гра Дембеле

З моменту приходу в Барселону Хаві часто використовував Дембеле, і за цю довіру французький гравець відплатив йому на полі. На лівому фланзі Барселона атакує за допомогою лівого захисника у поєднанні з Гаві та/або Педрі. Праворуч, навпаки, команда прагне створити простір і ізолювати Дембеле із суперником, де вони зможуть використовувати його швидкість. Природжений вінгер, він здатний атакувати прямолінійно або зміщуватися, щоб пробити лівою.

Найкращою зброєю Барселони в цьому сезоні часто було те, щоб перенасичувати одну частину поля, а потім передавати м’яч Дембеле, коли той виходив один в один проти суперника. Ось де його швидкість і здатність обіграти гравця роблять його таким корисним, і Барселона Хаві дуже успішно створювала та використовувала такі ситуації. Мало гравців, які володіють м’ячем, як вміє це француз, і під керівництвом Хаві він став не просто альтернативою в складі каталонців.

Дембеле досяг такого успіху частково завдяки гравцям, які стояли за ним. Рональд Араухо та Жюль Кунде є центральними захисниками з досвідом роботи на правому фланзі у захисті. Як правим захисникам, їм обом зручно залишатися поряд з центральними захисниками та рідко приєднуватися до атак. Іноді це може залишити Дембеле у ізоляції, але, що важливо, це означає, що вінгер суперника відчуває менше потреби відступати. Це, у свою чергу, означає, що Дембеле, швидше за все, залишиться в ситуаціях один на один проти свого суперника (вище).

Хоча Барселона точно не грає на контратаках в більшості випадків, присутність Дембеле в команді створює для неї реальну загрозу грати швидкими переходами після відібраного м'яча. Маючи простір справа та пряму загрозу з боку француза, зазвичай можна побачити, як команда Хаві відбирає м’яч і швидко переміщує праворуч, щоб почати швидку атаку.

Центрфорвард Левандовські часто є першим гравцем, якого команда шукає передачею, а його часто готується зустрічати суперник. Потім м’яч може бути відправлений у отриманий простір, щоб Дембеле наздогнав його та намагався доставити його до штрафної. Він надзвичайно ефективний, коли захист суперника трохи розбалансований і гравці знаходяться поза позицією. Наразі він проводить чудовий сезон у команді, створеній так, щоб отримати від нього максимум.

Захисне забезпечення

Неймовірний рекорд Барселони в обороні не був тим, чого багато хто очікував би від команди Хаві цього сезону. Вони пропустили лише сім голів у своїх перших 20 іграх чемпіонату сезону-2022/23 – у середньому лише 0,3 за гру – і їх надійний захист катапультує їх до титулу.

Підписання Кунде та Крістенсена, поява Бальде та прогрес, досягнутий Араухо, омолодили захисну лінію команди, яка на початку сезону все ще включала старших гравців у вигляді Жерара Піке та Жорді Альби.

Зростання Араухо було особливо важливим.

Він став ключовим гравцем у команді Хаві, не важливо де, чи на своїй природній позиції центрального захисника чи правого захисника, щоб мати справу з конкретним суперником. Його швидкість, гра в повітрі та вміння володіти м’ячем виявилися вирішальними для надійної оборони Барселони.

Кунде блискуче адаптувався до підходу Хаві з м'ячем, приєднавшись лише влітку, але швидко адаптувався майже ідеально на новому місці. Він забезпечує додаткову енергію та інтенсивність обороні, а його зміна темпу допомагає Барселоні залишатися впевненою у своїй високій лінії захисту (вгорі). Ця висока лінія збільшує здатність команди високо пресингувати та вигравати м’яч на половині суперника.

Марк-Андре тер Штеген також покращив виступи у воротах Барселони. Його перша передача допомагає команді Хаві розвивати атаки саме так, як того хоче коуч, але він також повертається до своїх найкращих результатів у більш типовій воротарській справі, яку йому доводиться виконувати. Він зробив кілька сейвів, які майже безпосередньо заробили Барселоні очки, це ще одна причина, чому Барселона може грати з такою сміливою високою лінією.

Левандовські: маяк атаки

Присутність Левандовські в центрі атаки Барселони надала ще один аспект. Хаві хотів мати повноцінного нападника, який би вмів приймати передачі між лініями, щоб допомагати об’єднувати атаки своєї команди, а також когось із націленністью на штрафному майданчику та гольовим інстинктом. Завдяки своїм блискучим рухам, ідеальному розумінню своєї ролі та впевненому погляду на голи Левандовскі зіграв роль, яку хоче Хаві, майже досконало.

Більшість атак Барселони закінчуються ударом Левандовські – або, принаймні, це наміром зробити це. Він здатний завершити епізод в один дотик із великою точністю, а ширина, яку надають Бальде чи Альба зліва та Дембеле справа, призвела до більшої кількості навісів на Левандовські у атаці.

Хаві представив низку шаблонів у грі своєї команди, причому польський форвард відіграє ключову роль у тому, як Барселона будує рухи з м'ячем. Вони часто включають пряму передачу м’яча до нападника, який опускається в центр поля, щоб прийняти цю передачу, і знаходить третього гравця, роль якого зазвичай виконується півзахисником. Це виявилося дуже ефективним способом вийти далі з захисту, коли Барселона стикається з високим пресингом.

Ці п’ять ключових компонентів, додані до впевненості, яку Хаві передав своїм гравцям, дозволили Барселоні повернутися на високу позицію в Ла Лізі. У цієї команди ще більше потенціалу, а також можливості для подальшого зростання. Після кількох важких сезонів на Камп Ноу є багато приводів для оптимізму.

За матеріалами порталу Coaches Voice