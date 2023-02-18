Іспанія

Football.ua представляє до вашої уваги анонс матчу, який пройде у рамках 22-го туру чемпіонату Іспанії-2022/23.

ОСАСУНА – РЕАЛ МАДРИД

СУБОТА, 18 ЛЮТОГО, 22:00. ПАМПЛОНА, ЕСТАДІО ЕЛЬ САДАР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — (ХОСЕ МОНТЕРО). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Осасуна є доволі простим суперником для Реалу саме на її полі. Матчі у Памплоні подарували мадридцям декілька важливих перемог, а загалом господарі переграли іспанський гранд у Прімері в 2011 році.

Колектив Моуріньйо тоді програв мінімально після голу Хавьєра Камуньяса. З того моменту не виходить.

Мадрид ж здобував перемоги й практично не втрачав очок. У 2021-му році були 0:0, а в першому колі цієї кампанії також стався нічийний результат, проте в домашніх стінах для команди досвідченого Анчелотті.

На гол Вінісіуса гостям Енріке Гарсії.

Карім Бензема також промазав з одиннадцятиметрової позначки в матчі у ендшпілі.

Загалом не виключно, що тренер діючих чемпіонів проведе ротацію у зустрічі перед важливим протистоянням з Ліверпулем у Лізі чемпіонів, тому в крутої банди Аррасате є шанс, а загалом її пресинг та принципи побудови гри вміють поставити у тупик практичного любого за статусом суперника, хоча й доведеться грати без своїх важливих футболістів, як-то Хуан Крус чи Чимі Авілья.

Орієнтовні склади:

Осасуна: Абаріскета – Морено, Умперьєс, Гарсія, Санчес – Монкайола, Гомес, Торро, Брашанац, Барха – Будімір

Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Мілітао, Алаба – Себальйос, Чуамені, Модріч – Вальверде, Родріго, Вінісіус

Не зіграють: Відаль, Крус, Пенья, Авілья – Менді, Кроос, Бензема

Під питанням: .. – Бензема, Азар