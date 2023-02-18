Іспанія

Головний тренер команди — про українського вінгера.

Жирона в рамках поєдинку двадцять другого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії приймав на своєму полі Альмерію та здобув перемогу з рахунком 6:2.

Головний тренер Жирони Мічел похвалив Віктора Циганкова після гри, проте очікує від українця ще вищого рівня гри.

"Циганков — це щось інше. Нам пощастило мати його у команді. Оріоль Ромеу, Янхель Еррера і Циганков — гравці, що роблять різницю.

Це ще далеко не найкраща версія Віктора, оскільки він не грав протягом двох місяців і приїхав з країни з іншою мовою та звичаями", наводить слова Мічела Marca.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Циганков — один з найкращих гравців в матчі Жирони проти Альмерії за Whoscored.